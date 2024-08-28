蔡宗穎／台北報導

外交部長林佳龍昨會見日本台灣交流協會會長大橋光夫。林佳龍表示，台日之間的情誼在大橋光夫上任後多有進展，國際間有目共睹，感謝大橋光夫及日本政府多次公開向國際表達支持我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等區域性經貿合作機制，而目前是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，也期盼未來日本政府繼續給予支持。

林佳龍表示，賴清德總統提出的「價值外交」及打造「經濟日不落國」的理念，是我國外交核心政策之一，台灣也關注到美國所發起的全球基礎建設與投資的夥伴關係(PGI)，期待能與日本在新能源、軌道產業、廢棄物回收與智慧醫療等領域進一步合作，共同推動第三地投資。

針對安全議題，林佳龍提及台灣與美國共同發起的全球合作暨訓練架構(GCTF)，其中日本、澳洲、加拿大皆為訓練架構中的重要夥伴，期望在此機制下，持續與日本政府合作，強化人道救援及災害防救、全社會韌性、資訊安全等各領域的交流。

過去大橋光夫多次公開表達日本支持台灣加入 CPTPP，林佳龍對此表示由衷感謝。他強調，目前是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，台灣不僅會繼續與其他會員國諮商，也期望日本能夠繼續支持台灣，讓台灣在加入CPTPP的路上再向前邁進。

林佳龍提及，大橋會長曾經說「台日關係是世界上最好的雙邊關係，能做為世界各國的典範」，特別感謝大橋會長的努力，使台日能夠友誼長存。林佳龍也邀請大橋光夫下次訪台讓他盡地主之誼，一同到台南奇美博物館參觀，期盼兩國關係繼續向上提升。