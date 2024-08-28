水星今（28日）順行於獅子座，為某些人帶來強烈的好運，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，4星座將在這段時間迎接好運，不管是財富、事業、貴人相助還是感情運勢，都將有極佳的表現，水星的正能量將為他們清除過去阻礙，開啟新的機會和成就。請同時參考太陽、上升星座。

▌金牛座

水逆結束後，金牛座財運開始大幅提升，在過去的水逆期間，可能財務遇到一些困難或不穩定狀況，但隨著水星順行，這些問題將迎刃而解，這段時間，金牛座投資眼光變得更加敏銳，能夠抓住市場上的好機會，帶來不錯的投資報酬率，同時工作也有意外收入或獎金進帳，整體財務狀況穩定成長。

▌處女座

水逆結束後，處女座的工作運勢得到顯著提升，在水逆期間，碰到工作上的拖延或溝通不良，導致專案進展不如預期，然而，隨著水星順行，這些障礙會逐漸消失，工作環境變得順利和有效率，而處女座的細心和謹慎在此時更能發揮作用，能夠妥善處理過去積壓的問題，新的工作機會和計畫也會接踵而來，事業步步高升。

▌天秤座

天秤座在水逆結束後貴人運勢逐漸顯現，將會遇到許多強而有力的支持者和貴人，過去水逆可能讓天秤座人際關係遇到困擾，但水星順行之後，這些誤會和矛盾將逐漸解開，社交魅力重新迸發，在團隊合作中獲得更多支持和認可。無論是職場或生活，都會遇到願意幫助他們的人，提供重要的建議和協助，也帶來新的機會和成就，讓未來發展更為順利。

▌雙魚座

水逆結束後，雙魚座的桃花運大幅提升，過去水逆可能在感情上不順遂，但隨著水星回復順行，這些困擾將逐漸消散，感情生活變得更加明朗和積極，單身雙魚會遇到更多心儀對象，有機會發展成為一段美好戀情，已有伴侶者也能感受到感情升溫，與伴侶的誤會逐漸化解，感情變得更穩定、甜蜜。

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