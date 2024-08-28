在台積電上班薪水高、福利好，但工作壓力也相對大許多，公司新人離職率曾達17.6%，有台積電前員工在Dcard分享「台積離職指南」，詳細介紹離職前如何領到完整的分紅獎金，7月初離職是最好的時機，貼文一出引發網友討論。

原PO指出，台積電的分紅是一年按4季各領一次，離職的月份很重要，最好的時機是7月初離職，接下來依序是8月底、1月初、2月底，而且離職日最好選在週一，因為勞基法六日也有算薪水。

原PO分析上述離職最好月份的原因，台積電1月會發放年終2個月，12/31仍需在職、1月底發放，7月初會發放去年第一季到第四季的1/2分紅，想拿到大分紅，6月底仍需在職。

至於離職的流程，原PO建議先跟副理提離職，接著部經理會約面談挽留，想要內轉的人可以在此時開口，如果心意已決要離開，就可以開始計算離職前的薪水分紅如何最大化。

原PO續指，離職前要把假請好請滿，平時他都不敢請病假，因為會影響分紅考績。最後，他也提醒，離職系統完成之後，要跟副理討論交接事宜，或自己主動寄信給副理當成紀錄。

許多網友稱該文為「寶典」，紛紛表示 「應該置頂，讓大家無痛離職」、「先收藏感恩，上山5個月快到極限了」、「剛好壓在下週一下山」。