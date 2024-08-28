國民黨前祕書長李乾龍（左）28日接受媒體人黃暐瀚（右）專訪。（《POP撞新聞》提供／陳薏云台北傳真）

民眾黨主席柯文哲被踢爆政治獻金申報不實，又使用「選舉補助款」購買個人辦公室，引發質疑聲浪。國民黨前祕書長李乾龍28日被問之後選舉還要藍白合嗎？李說，中國人美德說不要落井下石、趁人之危，但國民黨一直讓，會退無可退，掉到懸崖。李乾龍也說當初立法院長韓國瑜選完總統後，一票補助沒拿，1億多全捐給國民黨。

李乾龍以2024藍白和破局為借鏡，他表示，那時候藍白合，柯文哲的媽媽太疼柯文哲，在柯媽媽講出「我兒子是總統命，怎麼可能當副總統」，那時候就要知道狀況，國民黨當時應該當自強，藍白合這齣戲已經荒腔走板。

李乾龍說，民眾黨現在出包，中國人美德說不要落井下石、趁人之危，但國民黨一直讓，就退無可退，掉到懸崖了。李說，國民黨泱泱大黨人才那麼多，當時藍白若真的合，當然樂見其成，但明明看到不可能成的局，退無可退就要有所覺悟，勇敢做自己。

李強調，民眾黨自己的領導人頻頻出問題，他感受很深，他當國民黨祕書長時，韓國瑜的總統補助款，一票補助沒拿，1億多也捐給國民黨，交給行管會處理進政黨戶頭，讓國民黨去還債，其實韓國瑜可以拿但他沒拿。