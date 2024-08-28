涉貪遭羈押的桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦，今（28）日凌晨終獲裁定以2800萬元交保，得以返家。國民黨桃園市前立委陳學聖提到，鄭今天離開地院時，有現場媒體替他加油，可見他的人緣之好，而他不可能忍下被收押這口氣，恐將透過自身優勢策畫逆襲行動，「一場宮廷大戲上演了」。

桃園地院昨天晚上9點半召開移審庭，評議結果於今天凌晨1點25分出爐，鄭文蔡被裁定2800萬元交保，並限制住居、出境出海。到了2點41分，鄭文燦的大哥鄭文彬親自帶登機箱和紙袋進入地院；鄭文燦5點02分與律師一同離開地院，但鄭面對記者不發一語。

「鄭文燦的逆襲開始？」陳學聖今在臉書發文表示，總統賴清德才剛就職滿百日，鄭文燦就被2800萬交保，時間點真的好巧。陳學聖透露，據在現場的友人轉述，鄭離開地院時，還有媒體在旁說「市長辛苦了」、「市長加油」，從這點就知道鄭的好人緣。

陳學聖指出，鄭文燦的好人緣不僅限於媒體圈，在政界、商界更是如此，不分顏色的許多人，都受過鄭的幫忙、好處，鄭的高人氣、「大阿哥」稱號絕對其來有自，不是假的，更重要的，是鄭的好人緣遠超過賴清德，而這就是好戲的開始。

陳學聖認為，鄭文燦只差一步就可登上總統寶位，結果不僅失之交臂，還因為被翻出陳年舊事被打入谷底牢獄，不可能會忍下這口氣乖乖就範，以鄭的聰明、好人緣、超高政治手腕，說不定在羈押期間，就已想好出來後要怎麼回擊。而面對鄭文燦可能的逆襲，賴清德的位子看來也不好坐，「要懷柔？還是繼續壓制？一場宮廷大戲於焉上演了」。