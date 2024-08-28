58歲美魔女胡文英，近來頻頻與網紅鄧佳華合體拍片，似乎有意炒熱話題。日前半夜到有「全台第一陰屍路」稱號的巴拉卡公路直播，鄧佳華突然臉色發白蹲在路邊狂吐，疑似卡到陰，但卻遭網友嘲諷「演很大」。對此，胡文英駁斥此事，強調是不小心犯了禁忌。

胡文英與鄧佳華半夜摸黑到有「全台第一陰屍路」稱號的巴拉卡公路直播，地點還選在曾有人輕生的公墓前；結果直播到一半，鄧佳華突然表情猙獰，蹲在地上狂吐，最後更癱軟坐在地上。雖然畫面外頻頻傳來胡文英驚慌的聲音，事後更指出：「播到一半佳華被卡到陰…我嚇到不行」，卻被質疑演技太差。對此，胡文英點出原因「我們在那兒犯下了禁忌」，試圖澄清影片絕對沒有造假。

胡文英明知觸犯禁忌硬是要呼喊名字。（圖／胡文英臉書）

胡文英在臉書PO出16秒影片，只見畫面由鄧佳華掌鏡，她站在旁邊道出巴拉卡公路的禁忌：「這裡不能叫名字(觸犯禁忌) ，所以我偏偏就要叫名字」，接著頻頻大喊：「佳華，佳華，過來，看這裡」。下一秒更假裝成鬼，朝鄧佳華脖子掐過去，鄧佳華則是裝成害怕的樣子，還一直發出：「啊~啊~」的叫聲，相當配合演出。

胡文英表示觸犯禁忌後，到前監察院長于右任墓園直播，推估是鄧佳華過程中碰到墳墓，才會卡到陰，在墳墓面前吐到臉色發白，藉此提醒所有人：「希望大家引以為戒，這真的不是開玩笑的，相信當天有看我和佳華tiktok直播的朋友們都見證了」。

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