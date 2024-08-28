有「全台最美圖書館」美譽的桃園市立圖書新總館，電影院棟於8／26試營運，首日使用率近3成，凌濤28日也捎來好消息，桃園展演中心地下室將從原本的小商場，轉型成兼具藝術、STEAM教育、遊戲及科學的親子館，讓桃園總圖、影城樂活、X創世界親子館3場館打造成「藝文特區2.0」，預計10／26試營運。

桃園市立圖書新總館的圖書館棟2022年底開幕以來人潮不斷，電影院棟也於8月26日試營運，凌濤說，他也和總圖館長、桃知道總經理、處長，一層一層確認動線、各家餐廳的產品責任、公共意外險、火險等，並緊盯影城座位的使用率，第一天有27.92％，他會持續關注。

凌濤說，他從去年9月開始，多次與文化局討論，強烈堅持圖書新總館旁的的展演中心，地下室商場必須轉型，以回應更多爸爸媽媽的期待。他的力爭獲得市府文化局及藝設中心的認同，業者X創世界同意調整現有合約，將從原本的成衣小物商場，規畫轉型成專屬藝術、STEAM教育、遊戲及科學的親子空間，回歸展演中心應該有的藝術教育、科普的功能。

凌濤說，「親子館」是他堅持2年的大計畫，終於有成果，希望未來激發孩子的潛能，費用也必須經濟實惠，讓父母與小孩互動更多元。未來總圖回歸閱聽文化、桃知道有美食及影城、展演中心有表演及親子館，三個場館兼顧教育、親子、休閒生活，讓藝文特區走向2.0。