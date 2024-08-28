賴清德總統「台南幫」嫡系接連出事，讓派系鬥爭傳聞甚囂塵上，而今（28日）正是總統就職百日，「一生只督你一人」的藍委謝龍介更在臉書透過8字寫下對於賴的評價，「三面樹敵（兩岸冰封、朝野對立、黨內鬥爭），死路一條」。

謝龍介評論指出，賴總統選前說要走蔡前總統的路，選後卻突然拋出「新兩國論」，兩岸不會更好，只會更壞，如今是美國總統選舉前的寧靜，選後新任美國總統要幹大事，只怕兩岸就會出大事。他並認為，賴總統失去國會多數，反改革、推罷免、當家鬧事，照說選後該與民生息，卻反其道而行，用仇恨與謠言動員青鳥，搞得社會一刻不得閒。

至於黨內鬥爭，謝龍介認為，鄭文燦收押起訴、台南幫三人中箭，賴清德公開要求黨內同志別再談2026，「但卻又縱容子弟兵到處霸凌非賴系」，而民進黨的鬥爭，都是要見血的，一定得有一方認輸或者被消滅，才能罷手。

「這樣下去，是行不通的」謝龍介說道，賴清德不肯承認自己是少數總統，幫包含總統票、國會，地方執政，卻硬是要用唯我獨尊的方式來治理國家，「歷史上這樣幹的，最終不是搞到揭竿起義，遍地烽火，就是禍起蕭牆，同室操戈」。