咖啡是現代人每日必備飲品，但很多人喝完咖啡後都有口臭問題，常造成尷尬社交場面。對此，營養師夏子雯表示，咖啡含硫化合物與酸味混合後，容易於口腔形成異味，若再加上飲水量少、口腔濕潤度不足，恐使得口臭更嚴重。她並分享5招改善，其中像是喝一口咖啡搭配一口白開水，能迅速沖淡咖啡殘存在口腔中的含量，還有助於維持唾液量，進而減少細菌量。

為何喝完咖啡容易口臭？夏子雯在個人粉專發文說明，這是因為咖啡豆在烘焙時，會形成含硫化合物，其與咖啡酸味混合後，容易令口腔出現異味。此外，很多人在飲用黑咖啡時，不會額外補充白開水，可能一路從早上喝到中午或下午，導致飲水量少、口腔濕潤度不足；且咖啡所含單寧與唾液中蛋白質結合後，會讓口腔乾澀，使口臭問題更嚴重，再加上口腔細菌易釋放揮發性硫化合物，口氣就難以清新了。

想要改善咖啡造成的口臭問題，夏子雯分享以下5招，以供民眾參考：

1、喝一口咖啡搭配一口白開水：可迅速沖淡咖啡殘存在口腔中的含量，也有助於口腔保持濕潤，維持唾液量、減少細菌量。

2、刷牙或漱口水漱口：若空間、時間允許，喝完咖啡後可立刻刷牙或用漱口水漱口，以殺菌並維持好口氣。

3、嚼食口香糖：藉此來清除口中氣味 。

4、減少咖啡飲用量：由於咖啡因飲品份量製備未標準化，咖啡因含量每份差異非常大，若是1000毫升的黑咖啡，咖啡因含量可能有400～500毫克，甚至更高。目前針對咖啡因攝取量的建議為，每天不超過300毫克，所以從源頭減少飲用量也有幫助。

5、用綠茶替換點黑咖啡：綠茶可以刺激唾液分泌，也可清潔口腔、消除口中的咖啡味。

夏子雯補充，時常飲用黑咖啡對人體確實有益，因含有豐富的抗氧化物，像是綠原酸，咖啡醇、咖啡豆醇、咖啡酸、多酚等，具有提神醒腦、提高運動效能、促進代謝及燃脂、促進腸胃蠕動、幫助消化、有助於防癌、保護心臟、改善低血壓、降低心血管疾病及高血壓與中風風險、刺激神經系統預防腦部退化，以及預防糖尿病等諸多功效。只要控制好飲用量，就能得到好處又不殘留惱人的氣味。