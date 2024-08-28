郭富城全新巡演 -AIA呈獻「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」，在香港紅磡體育館一共舉辦13場。昨晚（27日）最終場，郭富城在安可時無預警在台上宣布：「下一站⋯台北小巨蛋！」特別預告12月要來台開演唱會， 這也是他暌違5年後再次來台開唱，可說是送給久違的台灣歌迷一份大禮。

這場AIA呈獻《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》對於郭富城來說可說意義非凡，這不僅是他闊別8年再登紅館舞台，也是他第9次的紅館大型演唱會，同時更是他踏足紅館第30年的大日子。

郭富城展現舞台王者風範大秀舞技。（小美工作室提供）

郭富城再度發揮「舞台王者」本領，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，當中巨翼LED舞台多角度立體展現 ，衝擊視覺特效震撼全。。其中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如一個點題式的魔幻出口(Exit)，搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷掀起話題熱潮，也讓歌迷更加期待台北場的到來。

郭富城將攜全新巡演來台攻蛋。（小美工作室提供）

值得一提的是，郭富城在這次全新巡演的香港場上，驚喜地把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場憑歌作畫，和歌迷分享。他更一連載歌載舞獻唱多首經典，從動感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後再以卡邦式形態表演〈失憶諒解備忘錄〉，還加了一段踢躂舞表演，再現舞王風範。

郭富城展現舞台王者風範大秀舞技。（小美工作室提供）

此外，為了紀念踏入紅館30週年，郭富城特別為歌迷作了一曲〈您〉，感激歌迷一直堅心支持，現場更以翼的形式升出30幅〈您〉字，每幅代表一年，他更答謝歌迷多年支持：「謝謝歌迷30年來一直的支持，我熱愛工作、熱愛舞台，當下沒有想過退休！因為自己還有很多夢想要實現，相信歌迷會一直支持自己！」