陸央媒曝中小學作業造假成熱門生意！暑假尾聲美術老師賺到翻。圖為某中學展示學校教學教研成果部分材料，包括學生手抄報作業。（新華社）

新華社28日報導， 一名美術老師在某電商平台兼職代畫「手抄報」，暑假接近尾聲，「最近接單太多了，都是作業」。在她的店鋪內，A4紙大小的手抄報畫畫18元（人民幣，下同，約合新台幣80元）、寫字5元。被問到「會不會畫得太好，不像家長和學生之作」，她答「老師不會在意的，基本是交了就行」。形式主義「傍上」學生作業。「造假業」竟也成商機。

「新華視點」欄目報導，大陸教育部多次發文，要求克服中小學教學中的形式主義。但一些地方中小學作業依然存在形式主義問題，給學生、家長和教師造成負擔。

不少學生時常要完成拍照、拍視訊等「留痕類作業」，以及各種網路課程打卡任務。尤其困擾學生多年的手抄報類作業，任務量仍較多，以致「代做手抄報」在電商平台竟成熱門生意，有的店鋪銷量高達20萬單。

近期，不少中小學家長和學生向記者反映，一些形式主義作業有增多趨勢。這類作業只走形式不走心，讓學生「做做樣子」，造成不少負擔，但並沒有實際教育效果。

——手抄報類作業。記者採訪發現，形式主義作業中，被詬病最多的是手抄報。

不少家長反映，每逢重要節日如端午、國慶、中秋，學校都會要求製作手抄報。學生推給家長，一些家長往往無奈地通過網購解決。

報導稱，在二手商品交易平台上搜索發現，「手抄報代畫、代做」產品銷售火爆，一個自稱「半小時交稿、代做兒童畫及手抄報」的商家顯示已銷售超過20萬單。平台上這樣的商家超過100家，不乏宣傳「回頭客超過一萬」「9年老店」的店鋪。

一名購買手抄報作業的家長說，開學後，孩子需要上交「假期生活」和「慶祝教師節」的手抄報。「孩子畫畫不好，擔心比別人的作品差太多，所以才出此下策。」

西南大學教育學部副部長彭澤平教授等專家認為，教育部門、學校和教師都要更加重視作業的實際教育效果而非形式，要關注學生的成長需求，提高教育教學的針對性和實效性。

「教育部門要改進對學校和教師的評價，避免過度追求指標和排名，檢查工作時少看展板多看學生，減少手抄報類、留痕類作業。」彭澤平說，「此外，盡量少布置網路課程任務，應採取更有趣味的方式吸引學生參與，避免打卡了事。」