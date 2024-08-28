根據聯合國統計，全球1年有13億噸糧食遭浪費，一名網友近日在垃圾桶目睹沒賣完的麵包被通通丟進垃圾桶，堆出滿滿一大桶，不解為什麼不送顧客，寧願丟掉，貼文PO出後吸引85萬網友瀏覽，內行人指出，店家不免費送不只怕食安問題，還怕引來奧客「台人陋性，送客人送多了他們就不買，等你賣不完拿免錢的」。

原PO近日在《Threads》貼出一張照片，垃圾桶裡滿滿都是報廢的麵包，堆到快全滿，從照片裡能看到有草莓甜甜圈、巧克力麵包、吐司、熱狗麵包、千層土司等，看起來還很好吃，讓他忍不住嘆太可惜，「為什麼烘焙店寧願把東西丟掉，也不願意免費給顧客吃呢？」

照片曝光後，吸引85萬人瀏覽，900多則留言，有網友指出，把麵包全丟掉與食安有關，「商譽、品質，怕送人吃出毛病，沒賺錢還搞臭自己」、「因為有食安問題，大家可能會覺得送給街友什麼的，但只要其中一個人吃了出問題，店家就倒楣了」；以及怕大家貪小便宜，不買原價麵包「因為台灣的陋性就是...看到免費的後，不會有人花錢買了」、「很多人乾脆就等到要打烊去撿免費或便宜的，以及麵包會丟掉就是放久沒賣出去，口感、味道上一定不好，別人吃到影響店家口碑」。

還有麵包店業者留言指出，「送客人送多了，他們就不買等你賣不完拿免錢的，關店前打折也一樣，他們以後就等你賣不完打折，屢試不爽。之後我都拿去育幼院、課後輔導、獨居老人、隔代教養的孩子，我寧可拿去送給真的需要的人，因為他們不是我的客群」。