陳淑芬翻攝

台中市霧峰警分局偵辦毒品案件，發現通訊軟體取名「反詐騙討論區」群組，打著反詐騙名號卻在交易毒品，販毒集團成員在群組以暗語發布販毒訊息，藥腳私訊下單，再由32歲游男以「埋包」手法交貨。霧峰分局搜索逮捕游，並查扣大麻、神仙水等二、三級毒品一批，將游移送偵辦。

警方調查，販毒集團成立的「反詐騙討論區」群組，有集團成員及藥腳等約30人左右，掛著「反詐騙」公義名號，實則進行毒品交易勾當。

販毒集團以暗語在群組發布銷售訊息，買方藥腳透過私訊連繫，雙方談妥交易後，買方以無摺存方式匯款，販毒集團收到款項後，即派出鄭以「埋包」方式交貨。

鄭將毒品放置在雙方約定好的隱密之處，再拍照回傳群組供藥腳自行取貨參考，買賣雙方在交易過程完全不碰面，以躲避警方查緝，鄭每次任務可獲利數佰元不等。

霧峰分局偵查隊隊長詹典儒今天表示，警方接獲情資後，經多日跟監埋伏，待時機成熟，持台中地院開立搜索票於今年4月22日執行搜索，在鄭位於南屯區的住處查獲。

警方查扣大麻320多公克、神仙水13瓶、毒咖啡包及K他命等二、三級毒品及證物，警詢後，依違反《毒品危害防制條例》罪嫌送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！