「高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月14、15日在高雄流行音樂中心盛大登場。此屆賽事亮點多，不僅新增全舞風個人賽組別，讓來自世界各地的街舞菁英在賽會中一決高下，更迎來奧運史上首位霹靂舞冠軍加拿大選手Phil Wizard以及全球知名的Red Bull BC One All Stars團隊現身賽場，高市府邀請各地舞林高手前來共襄盛舉。

「2024高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」特別邀請到多位在巴黎奧運中大放異彩的頂尖舞者和評審，讓這場賽事更具重量級。現年27歲的Phil Wizard來自加拿大，在本屆巴黎奧運上勇奪男子霹靂舞金牌，成為奧運歷史上首位霹靂舞金牌得主。

此外，韓國的霹靂舞傳奇Hong 10與荷蘭的Menno也將一同現身賽事。Hong 10在2006年、2013年及2023年三度獲得Red Bull BC One世界冠軍，成為少數三度登頂的B-Boy；而Menno同樣也是3次奪得Red Bull BC One世界冠軍，其獨特的創意風格和精湛技藝讓他屢次在國際舞台上脫穎而出。

高市府運發局表示，「2024高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」目前將有6位巴黎奧運級的選手及裁判到訪高雄，重現巴黎奧運霹靂舞盛事，這將是1場奧運級嘉賓與全球頂尖舞者的盛大聚會，無論是霹靂舞愛好者還是街舞初學者，都不容錯過這場頂尖對決，歡迎各地熱愛跳舞民眾前來共襄盛舉。