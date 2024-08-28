美系外資表示，矽力*-KY受惠於中國市場帶動，第二季財報以及第三季的財測均有機會優於預期。矽力*-KY的同業TI (德州儀器)和 ADI (Analog Device)在最近的財報電話會議上都提到了來自中國市場的業務實力。由於TI(德州儀器)對中國市場祭出非常激進的訂價策略，故中國近來市占率發生變化，惟根據最近針對產業的調查顯示，中國市場在第二季、第三季都出現庫存回補，而矽力*-KY也出現相同的狀況。因此，在矽力*-KY即將於30日登場的法說會中，預計矽力*-KY將釋出以下訊息；首先，有鑑於進一步的庫存沖銷，第二季毛利率將超過54%，相較第一季成長；再者，第三季營收將會有15~20%的季度增長，且這種庫存回補似乎可能會持續到第四季。有鑑於上述預估，調升矽力*-KY在2024~2026年的盈利表現，分別落在8.04元、13.67元以及19.06元。

美系外資表示，根據營收規模，TI(德州儀器)近期將其2026年資本支出更新為20~50億美元，負責觀察TI(德州儀器)的分析師將其對TI(德州儀器)2026年的資本支出預測從49億美元下調至25億美元，因為該分析師認為，191億美元的營收顯示該公司營收和資本支出處在低端。但對投資者來說，這應該意味著全球PMIC(電源管理IC)行業的供應過剩風險將在2026年有所緩解。然而，2026年PMIC的TAM(潛在市場規模)也可能低於投資者三年前的預期。整體來說，TI(德州儀器)的資本支出計劃變化在長期定價方面對矽力*-KY略有好處，故將矽力*-KY評等由減碼調升到中立、目標價由400元調升到488元。

美系外資表示，一直擔心矽力*-KY在中國市場將面對來自 TI(德州儀器)以及當地同業的激烈價格競爭，但矽力*-KY似乎可以穩定的維持住其毛利率。就在短期內，矽力*-KY運營支出負擔仍然沉重，如果矽力*-KY新產品被更多美國客戶採用，可望對股價帶來正面幫助。從長遠來看，看好矽力*-KY從德州儀器招聘了兩位高級管理人員，分別是德州儀器全球銷售高級副總裁和一位研發副總裁，其專注於電池充電器設計。

此外，美系外資點出，有鑒於其非常激進的產品擴張路線圖，矽力*-KY的運營支出比率到2024年可能高達40%，導致營業獲利率僅為 13%。至於矽力*-KY能否通過這些新產品的開發來打敗美國客戶，仍有待觀察。假設矽力*-KY能夠在2026年實現10億美元的營收，那麼其營業獲利率可以在2026年提高到24%。