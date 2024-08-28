台中市太平區中山路3段與宜昌路口昨（27日）傍晚出現1名男子趴在行駛的自小客引擎蓋上、還拿出手機對車內駕駛錄影，路人看到這一幕直呼「這是演那齣戲？」，警方事後請自小客52歲車主到案說明，初步了解疑停車糾紛，該名男子跳上引擎蓋欲阻止他駛離，警方將查明其身分通知到案說明。

警方追查發現27日約17時55分，52歲陳姓男子將自小客停在太平中山路3段土地銀行前，要到ATM領錢，但該名男子路過，不滿他將車違停在紅線，待陳男要駛離，該男子竟跳上引擎蓋並在車蓋上滑起手機，直到車行50公尺後，該男子才跳下車離去。

路人目睹驚呼「這是演那齣戲？」，還有人以為是男子在阻擋偷車，太平警分局獲悉後，立即循線通知自小客車陳姓男車主到案說明，唯陳男表示，不認識該男子，當時他違停紅線，該男子曾糾正他，但他想領完錢就走，沒有理會，未料要將車駛離，卻發生這樣的離譜的事。

太平警分局表示，目前將儘速查訪男子身分，釐清案情始末，其中陳男違停部分，因為警方已不能根據檢舉畫面舉發，反而是跳上車的男子涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第81條，可處以500元罰鍰，將查明其身分通知到案說明，並依法究辦。