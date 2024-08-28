「2024 Autodesk創意設計競賽」日前於台中隆重登場，今年大會比賽主題為青銀住宅設計，國立金門大學土木與工程管理學系顏瑋萱、李奕萱、林鈺芝3位學生，在該系老師卓世偉指導下，於高度競爭的競賽中勇奪建築應用組金獎，再度展現金大學生專業學習的豐碩成果。

據了解，Autodesk為國際知名軟體公司，在全世界營造、建築與設計具有廣大市占率，為鼓勵年輕學子運用數位繪圖暨資訊管理軟體，結合發揮創意的方式思考，每年都會持續辦理創意設計競賽來發掘未來可能的解決方案，推動工程新世代轉型。

而「2024 Autodesk創意設計競賽」之目標在因應人口老年化趨勢，讓年輕人和老年人能夠共同居住達到生活互助的生活目標。藉由設計一個具有包容性和互動性強的居住空間，促進不同年齡層之間的交流和理解。

參與競賽的金大學生團隊指出，金門自古以來即是人文薈萃之地，也有許多樂齡族與銀髮達人樂意將生活寶貴經驗分享給年輕人。因此設計構想便是以共樂、共作、共食、共學做為住宅設計發想，期望設計出符合金門在地特色的青銀住宅。

組訓帶隊的金大土木系老師卓世偉說明，大會比賽規定必須以市場上最常用的建築資訊模型軟體參賽。而近年來國內也開始將建築資訊模型的數位資訊整合工程設計與施工流程，在國內大型工程案中被陸續採用。

金大土木系主任高志瀚強調，該系多年前便導入軟硬體開設相關課程，並與國內知名工程公司建立現場手把手實務教學關係，學生一畢業便成為新世代工程師，能靈活運用數位科技能力解決工程問題。他也歡迎全國各地有志於建築資訊的學生一同來學習成長。

金大校長陳建民表示，新世代人才不僅需要深耕專業，更需要跨專業整合創造未來能力。此次土木系學生能於全國性比賽獲得金獎，積極展現了該校長期導引學生進行跨領域能力的培育，提升數位職場即戰力。