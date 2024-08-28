26歲陳姓男子今年6月因為超速遭吊扣車牌，為開車上路，上網購買偽造車牌，並客製化自己被吊扣的車牌，他開車上路，被路過員警攔查，並眼尖發現其車牌是偽造，警方當場查獲，除依法將他送辦，也當場移置保管其車輛。

台中市懸掛假車牌亂象多，東勢警分局統計，自8月1日起執行「淨牌專案」，已舉發多起交通違規，例如懸掛別車車牌、牌照吊扣期間行駛、報廢登記汽車仍行駛等，已查獲4件4人懸掛偽造車牌等。

東勢分局今天指出，石岡區土牛派出所警員胡惠琦於近日在路上發現1輛轎車疑似有改裝，便使用警用小電腦查詢該車車牌，發現牌照狀況為已遭監理站吊扣處分，因此立即攔查該車。

開車的陳姓男子，遭警方攔查後，一問之下坦承自己前陣子因為嚴重超速原牌照遭吊扣，上個月已主動繳回監理站，因為日常生活需要用車，才異想天開上網購買客製化與自己原車牌相同的偽造車牌，以8000元代價購得兩面客製化偽造車牌，以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，殊不知仍被警方識破，並依行使偽造特種文書罪送辦。

警方呼籲，車主懸掛偽車牌行駛，依違反刑法偽造特種文書罪嫌送辦之外，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，切勿以身試法。