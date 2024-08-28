世界健身-KY今年1月24日以132元掛牌上市，但首日即破發重挫9.47％，儘管3月19日起實施庫藏股，表現仍持續偏弱。6月中除息約5.85元後一路走跌，6日下探72.5元新低，近期於75～81.8元區間低檔震盪。不過，三大法人本周轉站多方、迄今買超73張。

世界健身-KY 2024年第二季合併營收24.64億元，季增5.5％、年增4.44％，營業利益1.76億元，季增24.63％、年增達69.72％，配合業外虧損大減逾65％，使稅後淨利1.33億元，季增達41.96％、年增達1.08倍，均為至少近2年半高，每股盈餘1.21元。

累計世界健身-KY上半年合併營收47.99億元、年增5.05％，為至少近2年同期高，營業利益3.17億元、年增達30.7％。配合業外虧損年減近35％，使稅後淨利2.28億元、年增達41.69％，亦為至少近2年同期高，每股盈餘2.07元。董事會決議暫不發放股利。

世界健身-KY於台灣各縣市積極加速布局拓點，目前預售中和即將預售的新據點共有10家，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預期全台據點至年底將達130家。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，整體健身市場景氣好轉及World Gym新據點加速成長，相當令人興奮。目前全台有7處新據點預售中，會籍銷售狀況均超乎預期，後續還有3處新據點將開始預售，將直接貢獻營收成長，期待明年持續成長擴張。

世界健身-KY於3月19日起2個月間實施首次庫藏股，於90～159元區間買回1500張，平均買回價116.65元、總金額1.74億元。此次決議於今日起2個月間執行第二次庫藏股，預計於75～100元買回2000張，買回總金額上限24.33億元。