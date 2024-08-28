高醫岡山醫院於20日啟動產房住院服務，27日就迎來健康男寶寶，成為岡山醫院的第一位新生兒，岡山醫院院長黃炫迪27日下午親自前往探視母子，並致贈紅包慶賀。首位寶寶的誕生不只象徵著新生命的到來，也代表著岡山周遭地區產科服務的新里程碑，未來產婦不必大老遠的跑到外地生產，而是能就近接受到高水準的醫療服務。

新手爸爸也是該院的骨科醫師洪晨瑜表示，老婆預產期原本是9月3日，26日白天一出現產兆，就趕緊入院待產，27日凌晨1點多順利產下3090公克的健康男寶寶。對於兒子成了第一位高醫岡山寶寶，洪晨瑜笑著說「相當榮幸」。黃炫廸祝賀這對新手爸媽外，也期許他們「再接再厲、再來一個！」

婦產科主任葛菁如則送上該科別出心裁的出生證明書夾，並呼應產房入口的生命樹意象，設計了生命樹之葉，讓爸媽寫下對新生寶寶的祝福，未來該片樹葉將掛在生命樹上，象徵枝繁葉茂、生生不息。

黃炫廸指出，高醫岡山醫院籌設期間，曾針對周邊地區進行醫療需求分析，發現該區設籍新生兒有超過5成是在外地接生，顯示區內醫療院所產科資源嚴重不足，許多孕婦不得不前往其他地區的醫院生產。該院首位新生兒誕生，代表醫院產科服務正式啟動，不僅是爸媽和高醫岡山醫院的喜事，更象徵著高醫體系對當地社區健康的承諾和支持。

黃炫廸說，高醫岡山醫院自開院以來，持續拓展各項醫療服務，致力於為岡山及周邊地區的居民提供更全面的醫療保障。隨著更多醫療設施和服務的完善，相信未來將有更多岡山寶寶在此誕生，成為岡山地區成長與希望的象徵。