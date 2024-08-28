基隆市政府持續推動行人優先政策，自去年5月起，基隆市交通處便展開全市路口的評估，陸續推動行人專用時相，將行人及車輛通過路口的時間做出切割，確保民眾行的安全。27日起，也在暖暖區暖暖街、東勢街口，新設置行人專用時相。

暖暖區暖暖街與東勢街口，是暖暖區交通流量及人流量最大的路口，以往常有民眾反映及陳情，認為這個路口交通紊亂，容易造成人車衝突。為此，基隆市交通處繼今年7月在該處設置了科技執法後，8月27日起啟用了行人專用時相號誌。

交通處交通工程科長章志華表示，當地不僅暖暖街及東勢街的交通流量較大，且附近也有暖暖國小等學校，每天上學時間及下午放學時間，行穿量都會大增，再加上常有高齡長者有需要，因此在經過地方的反映及評估後，設置了行人專用時相號誌，自每天凌晨4時到深夜11時，民眾都可以安心通過這個路口。

章志華指出，自去年5月起交通處啟動全市路口評估，初步是針對市區交通流量較大的路口，設置行人專用時相號誌，包括了信一路／義一路口、仁三路／愛三路口等。後續則是以學校周邊之路口為推動範圍。

目前基隆市除市區交通流量較大的路口外，市府已針對十餘處學校附近的路口評估設置行人專用時相號誌，並陸續於七堵火車站後站長興地下道／東新街口、深美國小附近，以及暖暖街／東勢街口，設置了行人專用時相。

行人專用時相係針對路口穿越行人量及轉向車流量均大之路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行，行人可擁有無人車衝突之路口通行權，也可消除人車衝突造成之車輛延滯。