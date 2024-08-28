籃球場圍籬高度不足，導致籃球常跳脫到路面影響行車安全，議長張清照（中）建議應把圍籬網重建、增高到6公尺。（照片由張清照服務處提供）

台中市清水區中清陸橋下，利用橋下空間設置遊具及籃球場 ，最近民眾反映籃球場圍籬高度不足，籃球常跳脫至路面影響行車安全，議長張清照28日邀相關單位會勘，初步決議，把圍籬網重建、增高到6公尺，另打造「恐龍磨石子溜滑梯」，成為親子休憩新亮點。

目前正值暑假期間，很多青少年都利用橋下空間籃球場，揮汗競技，遊戲場阿公阿嬤帶著孫子來玩耍，擺脫3C走出戶外運動、讓身心靈健康。

橋下籃球場隊長楊信安說，下班與放學後、還有假日常擠滿人潮，舉行各種賽事，但圍籬網高度僅3.5公尺，爭球或傳球過程籃球易跳脫至一旁道路，影響行車安全，甚至砸中行人；兒童遊戲區與年長體健區各項設 備與器具也年久失修損壞，須改善。

中清陸橋下大片空地，目前設有籃球場，附近民眾使用率高，但張清照服務處最近接獲陳情，籃球場圍籬高度不足，導致籃球常跳脫到路面影響行車安全，應把圍籬網重建、增高到6公尺，加上橋下仍有空間，加碼增添1座「恐龍磨石子溜滑梯」，讓青少年打、小朋友都可來嬉戲遊玩。

議長張清照說，海線地區不僅要有大型建設如運動中心、海洋館、鰲峰山運動公園等，也要有更多公園綠地與休憩場所，讓居民「就近」利用。中清陸橋下的閒置空間，多年前就爭取闢設籃球場，使用人數愈來愈多，他向市府建議，進一步爭取擴充籃球圍籬網、活動座椅、停車場等設備，讓民眾使用橋下空間更舒適。

市府將編列900多萬元經費，將籃球場周邊設施與遊戲場都重整，包括基地開挖與廢棄物清除，新設置6公尺高圍籬網，還增添1座可愛的恐龍造型磨石子滑涕，加上原有體健器、搖搖樂等改善，讓橋下空車變身一變小型親子遊憩場。