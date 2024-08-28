眾所周知，規律運動可以降低如心臟病、中風、第2型糖尿病和癌症等重大疾病的風險。而英國國民保健署（NHS）建議，所有成年人每天都應該鍛煉體能，最好將增肌和有氧鍛煉結合起來，目標是每週150分鐘。但根據最新研究，如果超過60歲，每天步行一次，10分鐘即可，就能讓人們預期壽命延長一年。

《每日郵報》報導，這項新研究分析了超過4萬名女性和超過3萬名男性的相關數據，受測者的年齡大多在60多歲。研究顯示，經常步行可將女性壽命延長近11個月，而男性則可延長16個月。此外，增加散步的長度和強度也能延壽。每天步行30分鐘，可以讓女性壽命延長16個月，男性壽命延長近兩年半。而這項研究也說，若以前沒有運動習慣，也能有相同的效果。

領導這項研究的萊斯特大學生理學家耶茨（Tom Yates）告訴《每日郵報》：「我們並不確定，為什麼會有性別差異，我們需要在這領域進行更多研究。項研究的重要之處在於，我們對運動的好處有了更精確的影響，這是我們前所未見的。」

該研究的共同主要作者扎卡爾迪（Francesco Zaccardi）博士說：「這項研究進一步證明，習慣性的日常身體活動是健康和長壽的強大決定因素。」他希望這項發現能向大眾傳遞健康訊息，對目前不活動的成年人宣傳改變運動習慣，從定期少量慢慢增加至中等，甚至劇烈強度，「我們建議，公共衛生機構推行以每天快走十分鐘為重點的運動。一個小小的改變，確實可以帶來巨大的改變。」