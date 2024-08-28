前桃園市長鄭文燦涉貪遭起訴並以2800萬元交保，綠營對此案低調，外界認為由鄭建構的「桃園隊」宣告瓦解，民進黨市議員彭俊豪今天說，桃園隊一直以來沒有瓦解或消失的問題，相信2026年屆時會有一個新代表民進黨參選桃園市長的人站出來；被外界視為燦系子弟兵的市議員王珮毓則說，桃園隊歷經非常大變化，有人選擇其他派系加入，都是為了未來的桃園持續努力。

彭俊豪說，桃園隊一直以來沒有瓦解或消失的問題，從2022年開始，民進黨在地方上努力深耕，努力回應民眾需求也努力監督現在的市政，態度始終如一，也希望透過更多努力，繼續得到市民的期待與認同。

桃園過去8年在鄭文燦當「桶箍」統籌協調下政通人和，在綠營形成新勢力「桃園隊」，但2022市長與2024立委選舉失利，在鄭涉貪案爆發後，燦系子弟兵紛紛跳船加入其他派系，然而鄭以2800萬元交保後，地方影響力是否能延續存在變數。彭俊豪則說，相信到2026年一定會有一個新的代表民進黨參選桃園市長的人出來，在這之前也會有很多想來關心桃園的人，也會努力連結所有桃園公職、黨職民意代表，希望透過大家更多努力讓桃園變得更好。

王珮毓則認為，鄭文燦過去施政的成果市民有民共睹，此案進入司法程序一切靜待司法調查，也希望司法單位不分藍綠白都積極進行相關檢驗。過去鄭市長任內沒有其他派系進入桃園，目前整個桃園隊經歷近期非常大的變化之後，當然會有一些議會同仁選擇別的派系加入，無論是加入任何團隊，都是為未來的桃園持續努力，桃園還是桃園隊，大家只是在不同派系一起努力。

民進黨市議員魏筠表示，桃園隊不隸屬任何一個人，是所有民進黨議員為了桃園地方好而成立的團結組織，這件案件畢竟還是會對桃園選情有一定的影響，當然還是會努力在市政耕耘。