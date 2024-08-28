亞系外資表示，日前參訪啟碁位於越南的廠區，這是該廠區首次向開放參觀。越南廠目前占啟碁總產能的40%，其餘臺灣占比40%、中國占比15%、墨西哥占比5%，越南廠具有最高度自動化且低成本優勢。

亞系外資表示，啟碁越南廠下半年的產能提升對於獲利率提高至關重要，特別是考慮到墨西哥新工廠營收放緩和成本上升。自從美中貿易戰以來，越南廠是啟碁最主要生產基地，啟碁在上半年有73%的營收來自美國，均被要求在中國境外生產以避免額外關稅。有鑒於地緣政治緊張局勢加劇，啟碁看到在臺灣以外擴大產能的需求不斷增加，這帶動了啟碁在越南的第二階段擴廠。

亞系外資表示，啟碁預估2024年毛利率將落在12.0~12.5%，營收預估維持1100億元，這意味著啟碁毛利率在第三季度至第四季度與第二季相比，呈現持平或季度下降的可能性更高。現階段給予啟碁目標價125元、評等中立。

亞系外資表示，由於電信需求放緩，企業網路專案延遲，預計啟碁第二季營收將是全年高峰，第三季營收將下滑14%，惟考慮到產品組合，預計毛利率將相較第二季提高，但墨西哥工廠的產能配置和成本結構改善將是波動因素。仍然看好啟碁的多元化長期驅動因素，包括 低軌衛星、5G和電動汽車(電動汽車充電和電動汽車雷達/攝影鏡頭感測器)。