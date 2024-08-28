桃園市大園生命園區，因國道2甲圳頭交流道去年1月9日通車啟用，地方民眾不斷反應破壞遭風水，且大車進出有噪音問題，打擾安葬在此的先人，大園區公所花費約15萬元，建置安靈石避煞，維護風水寶地、保佑逝者。（廖姮玥攝）

桃園市大園生命園區，因國道2甲圳頭交流道去年1月9日通車啟用，地方民眾不斷反應破壞風水，且大車進出有噪音問題，打擾安葬在此的先人，大園區公所花費約15萬元，建置安靈石避煞，維護風水寶地、保佑逝者。

大園生命園區占地約1.9455公頃，共有神祖牌5600位，骨灰骸櫃4萬3000位，樹葬區660位及土葬區899門，目前骨灰骸櫃已使用1400位，主要祭祀大園區的先人。因受到航空成影響，交流道、機場等建設，導致原先的風水受影響，民眾不斷反應，希望公所能夠處理。

民眾說，大園生命園區原先風水好，但因大園發展迅速，交通建設及機場等新建，造成風水受破壞，若無法化解，恐影響後代子孫。樂見公所建置安靈石，希望安撫好先靈、擋住煞氣，讓祖先能安靈好好照顧後代子孫，祖先好後代就好。

大園區公所表示，民眾擔心生命園區的風水受破壞，影響祖先安靈，因此花費約15萬建置安靈石避煞。安靈石在風水上有聚、散的用意，吸收日月，擋煞，維護風水寶地，保佑逝者。