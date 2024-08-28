49歲劉至翰是資深男星劉尚謙的兒子，還有個童星出道、演出過電影《新十二生肖》的妹妹劉致妤，另還有個同父異母的弟弟孫沁岳。個性直率的劉至翰，昨(27)突在臉書發文，要求媒體未來不用再給他亂加封號，尤其是「本土劇男神」，他表示自己就是演員，不需要這些頭銜。

劉至翰昨發文，表示：「本土劇演員，本土劇男神，可不可以把本土劇、男神都拿掉」，他認為自己就是演員，沒被規定只演本土劇，也不需要「男神」二字加持，「在下會非常感謝」，並表示：「實實在在不搞虛的」。見此，許仁杰說：「不是本土就是台八，好像少了這些就不知怎麼下標了，但我也同意根本不需這種框架性的抬頭。」

劉至翰發文。（圖／翻攝自劉至翰 Johnny Liu臉書）

劉至翰與父親劉尚謙。（圖／中時資料照）

劉至翰與妹妹劉致妤 。（圖／中時資料照）

劉至翰除了是明星家庭出身外，過去二結二離的婚姻也受到矚目，2008年他與「小林志玲」林子瑄（前藝名：林芷萱、林子萱）結婚，育有一子，2011年傳出離婚。劉至翰當時表示，和林子瑄因價值觀念差異大才走上離婚一途，林子瑄覺得在台灣能拍戲賺錢為何不賺，疑不肯讓劉至翰去大陸工作，但林子瑄的朋友受訪透露這絕非離婚主因。

劉至翰出道多年，曾演出《再見阿郎》、《天下父母心》。（圖／中時資料照）

2013年劉至翰與圈外女友Vivian結婚，2019年傳出兩人低調簽字離婚，疑與台大研究生張小姐有關，當時劉至翰承認二婚婚變，透過經紀人表示：「我跟我太太Vivian的關係因為半年前我經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定，謝謝Vivian的體諒」，並表示張小姐只是騎車的車友，「我們3個人目前都是獨立的個體」，否認外遇。劉至翰上《麻辣天后傳》時更脫口：「我絕對不要再結婚了！」宣示未來保持單身就好，不會想再三度走入婚姻。