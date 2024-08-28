政府聲稱要保障居住正義，但房市仍然居高不下，目前國營房貸已經逼近銀行法30％警戒，央行下令銀行業者9月6日前提出改善方案，遭解讀為限貸令，卻也遭質疑排擠到房貸戶。對此，行政院長卓榮泰今表示，「政府沒有限貸令」，行政院近期內將邀請央行討論，9月6日前要做什麼，讓大家安心的決定。

卓榮泰今於「行動創新AI內閣執政101」記者會說，政府沒有限貸令，但是關心整個金融市場貸款成數的安全準備，央行有些積極作為，積極作為是對的，絕對不會影響正常、一般和進行中的貸款民眾，這項權利不應該造成任何困擾，行政院近期內將邀請央行討論目前提出此方式後，9月6日前要做怎樣，再向各界報告。

卓榮泰強調，若還有些人誤用或濫用新青安政策原意，無論個人或建商，政府將進一步有作為，若這些狀況，無法往好的方向走，將經過討論，用更大力量回歸本來的原意，清楚地討論政策如何繼續進行，近期將再做一些決定。

另外，行政院經濟發展委員會9月3日將登場，傳出卓榮泰已有事先搜集產業界意見，產業界對加薪的看法如何？對最低工資審議是否可有正面期待？

卓榮泰說，討論結果將在9月3日總結報告，那時會有周全整體圓滿結果，至於企業加薪，希望軍公教人員加薪3％後，在此基礎上大家盡量加油，民間盡量加油，對產業界重要講話都會提到這段，掌聲現在愈來愈多，大家已在思考如何做這些事。

針對最低工資，卓榮泰表示，每年都會有討論時機，今年不久後會討論，將衡量今年經濟成長率和消費者指數，希望兩數字給委員做討論，給委員空間，讓人民來共享經濟成長果實，給產業最小衝擊，給勞工最大生活穩定，符合整個社會期待，在委員會討論前不宜做定論，但認為委員一定會衡量討論。