第15屆「台北夜市打牙祭-作伙迺夜市」的「夜市十大神美食」評比，目前刻正積極招募攤商加入評選，本屆攤商報名將於本月30日截止，尚未報名的攤商敬請把握機會。（黃敬文翻攝）

第15屆「台北夜市打牙祭-作伙迺夜市」的「夜市十大神美食」評比，目前刻正積極招募攤商加入評選，本屆攤商報名將於本月30日截止，尚未報名的攤商敬請把握機會。

台北夜市打牙祭的辦理初衷，在於鼓勵攤商開發更優質及更有創意的料理，用美食與消費者溝通，在遊逛、品嚐及交流之過程中，體會獨特的台式夜市文化及生活氛圍。

開放報名至今已超過百間攤商報名，其中不乏在地傳統小吃、異國風味美食、特調飲品、可愛造型甜點、地方特色炸烤等，更有曾在歷屆選拔中勝出的店家再次摩拳擦掌想蟬聯寶座，而每年藉由夜市打牙祭十大神美食攤商評選，脫穎而出的攤商知名度及客流量大幅提升，讓市民及國內外觀光客對攤商產品品質及服務更有信心，也因此累積更多粉絲。

不但可增加市場競爭力，更能向世界展現台北夜市的多元、優質及與時俱進的成果，歡迎各位攤商踴躍共襄盛舉，屆時將透過網友線上投票，預計於10月25日公布票選結果，不只投票，市場處還規畫了眾多超好吃、超好玩及超優惠的精彩內容，要提供給廣大的市民及世界各地觀光客。