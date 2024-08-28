一輛台中公車清晨5時34分發車後約5分鐘，尚未到第一站時就台灣大道上突然失控撞上分隔島，當時車上並無乘客，但卻造成林姓駕駛當場無生命跡象，經送醫後仍不治。台中客運上午表示，林姓司機有高血壓病史，今年2月才二度就業上班，表現正常，目前將協助機耍處理後事。

台中客運表示，64歲的林姓駕駛在出發前有進行酒測並無酒精反應，過去也曾在國光客運擔任駕駛，退休後才應徵二度就業，但先前就有高血壓病史，不過有吃藥控制，今年2月到任以來表現相當正常。

目前警方已報檢察官相驗釐清死因，並將進行抽血檢測，並釐清肇事原因。

根據警方調查，由林姓男子駕駛的台中客運巴士，清晨5時30分許行經台灣大道，經過玉門路口時突然失控撞上分隔島，路人見狀立刻報案，消防局獲報後趕到現場，發現車上僅有林男趴在方向盤上，車上並無乘客，但林男卻已無生已無生命跡象，經送醫後仍不治。

根據初步勘驗，林男身上並無外傷，目前詳細肇因及死因，還需由警方調查。