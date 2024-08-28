7月因凱米颱風襲台，《飢餓遊戲》原定的外景行程也受影響，當時主持群與黃鐙輝、焦曼婷、陳謙文、楊奇煜、曾智希等來賓，只好改到中視錄影。一行人到了攝影棚，製作單位趁機讓藝人重新體驗當演藝圈新人，透過闖關，爭取成為「C咖」、「B咖」、「A咖」，甚至當上「國際巨星」的機會。因為主題完全是量身打造，讓藝人覺得有趣。

有一關遊戲，挖出藝人的新人時期照片，王仁甫拿出來的是1997年約17歲時的宣傳照，當時下巴還很尖。而陳謙文照片被公開時，眾人都認不出來，許孟哲還說：「像眼睛大一點的胡彥斌。」輪到峮峮時，王仁甫也脫口差很多，因為是她剛出道時留著長髮的時期，還有些嬰兒肥。蔡黃汝的照片也是留著長髮，但髮型被王仁甫說像「日本偶像團體的赤西仁」，但許孟哲卻覺得神似「蔡尚樺」，眾人看著照片，也勾起當初在新人時期的點滴回憶。

王仁甫（中）拿著峮峮（右）的青澀照端詳。（中視提供）

這集節目還有一大爆點，就是邀來陳曉東擔任神秘巨星，節目官方臉書一曝光預告，讓粉絲驚嘆節目竟邀來大咖偶像，還有網友留言「看預告有股莫名的感動，學生時期的回憶，不老男神」。但錄影當下主持群及來賓事先並不知情，而是必須透過尋找裝有電話卡的盒子，才能打電話給神秘巨星，透過提問猜出真實身份。當王仁甫和許孟哲打給陳曉東時，他故意發出「嬌喘聲」，讓人一頭霧水，這也讓王仁甫氣得直呼：「這絕對不是Super Star。」

為了提高遊戲難度，陳曉東按照製作單位指示，故意捏著鼻子講話台灣國語，不少藝人紛紛以為是康康。眼看眾人遲遲猜不出來，讓陳曉東很是苦惱，因為眾人都不相信節目會邀請真正的國際巨星，最後陳曉東乾脆在通話過程自我介紹，並開玩笑哀求：「麻煩你們把我猜出來吧，求求你了！」本集內容將於周日、9月1日晚間8點在中視《飢餓遊戲》播出，並於下周六晚間8點在中天娛樂台重播，精彩內容不容錯過。