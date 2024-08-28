鄭文燦昨移審後，過去部屬、幕僚、祕書和民間友人都在桃園地院外苦守。(蔡依珍攝)

鄭文燦大哥鄭文彬帶著2800萬現金為鄭文燦具保。(蔡依珍攝)

直擊！鄭文燦交保直奔桃園住處 幕僚準備豬腳麵線炭火去晦氣(蔡依珍攝)

前桃園市長鄭文燦涉賄收押禁見，27日移審終以2800萬元交保，家屬76分鐘籌出2800萬元，法院花2小時清點，鄭文燦終於清晨5點步出地院，結束48天看守所生活，他在大哥鄭文彬陪同下搭上車，以10分鐘車程直奔他位於桃園藝文特區的葛里法社區住處，隨即進入地下室，幕僚也在半夜各奔東西張羅豬腳麵線、火盆讓他去晦氣，因鄭限制住居在台北市徐州路的住宅，他也將依規定北上。

鄭文燦昨移審後，過去部屬、幕僚、祕書和民間友人都在桃園地院外苦守，包括前桃園市副市長李憲明、前民政局長陳靜航、桃園市政府市長辦公室主任陳坤榮等人都現身，陳靜航更是和家人一起幫忙張羅交保金，守候到鄭上車才離去。

據悉，因鄭文燦手機遭扣押，要聯繫僅能靠家人，幕僚透露，大家都想讓鄭文燦好好休息，不願打擾，因此凌晨幫忙張羅豬腳麵線、炭火等去晦氣東西後，即交給司機，並未多接觸，希望讓他接下來能好好打官司。