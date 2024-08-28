為壯大數據產業，大陸國家數據局局長劉烈宏28日表示，大陸國家數據局，正會同有關部門研究制定產業發展政策，目的就是要抓住數據產業成長的戰略機遇，將大陸規模市場優勢、海量數據優勢轉化為產業優勢，提高大陸數據產業競爭力。

澎湃新聞報導，劉烈宏28日在2024中國國際大數據產業博覽會開幕式上表示，系統布局培育壯大數據產業，國家數據局在前期充分調研的基礎上，正會同有關部門研究制定產業發展政策，目的就是要抓住數據產業成長的戰略機遇，培育數據企業，塑造產業生態，將大陸規模市場優勢、海量數據優勢轉化為產業優勢，提高我國數據產業的競爭力。

劉烈宏指出，優化產業布局，順應數據產業發展方向和趨勢，加強產業規畫布局，優化產業結構，圍繞產業鏈協同，大力推動數據開發開放，構建大中小企業融通發展、產業鏈上下游協同創新的生態體系。立足比較優勢，引導各地在資源彙聚、技術創新、應用牽引、算力支撐等方向，打造一批協同互補、特色發展、具有國際競爭力的數據產業集聚區。

劉烈宏還稱，數據經紀、數據託管、數據交易等新的服務業態快速興起，數據安全可信流通，數據基礎設施建設運營市場也呈現了增長態勢。數據服務企業、數據安全企業、數據基礎設施企業正在迎來新的發展機遇。國家數據局將加強引導支援不同類型的數據企業公平競爭、加快發展。

此外，劉烈宏表示，強化政策保障，包括瞄準科技發展方向和大陸國家重大戰略需求，推動數據領域技術攻關，用好政策、投資等手段，支持數據產業發展，推進產學研合作，加快數據領域學科體系和人才隊伍的建設。

值得一提的是，大陸首份「數據產業圖譜（2024）」27日對外發佈，最新結果顯示，大陸現有數據領域相關企業超19萬家，其中，數據應用企業占比最高，達到24％；數據資源企業、數據技術企業和數據服務企業的占比均約為20％。