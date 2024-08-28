陶喆全新世界巡迴演唱會「SoulPowerⅡ」今年3月自武漢開跑，唱了廈門、佛山、無錫、青島、北京、南京、南寧、天津，上週南昌來到了第10個城市。面對場場秒殺完售、樂迷們不斷敲碗加場，陶喆也宣布將從9月起一路唱到年底，將再攻唱8個城市。其中讓粉絲們引頸期盼的台北站日期，也終於在今（28）日正式揭曉！確定將於11月9日在台北小巨蛋開唱，這也是陶喆闊別10年、第四度站上這個極具指標意義的舞台。

2003 年「Soul Power」是陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，暌違 21年後他啟動「Soul Power II 世界巡迴演唱會」，要再次把Soul Power純粹而深刻的音樂感動帶給歌迷。而這次巡演暴增了許多20幾歲的年輕歌迷，卻對於他的作品如數家珍，讓他好奇更確認了好音樂的確是可以打破時間、地域、人際的限制。對陶喆來說並不是當年演唱會的重製版或升級版，而是在走過這些年的音樂旅程，看過起落變化後，以找回現場演唱會的「音樂本位」和「靈魂本質」為初衷，全新打造一場呈現給這個時代的「Soul Power II」演唱會。

陶喆「SoulPowerⅡ」演唱會已巡迴10個城市，叫好叫座。(偉大文化提供)

身為第一位站上小巨蛋舉辦售票演唱會的歌手，陶喆對於11月將唱回小巨蛋表示開心又興奮：「台北，我帶著 Soul Power II 回來了！想當年Soul Power 誕生時，還沒有台北小巨蛋。而上一次在小巨蛋開唱也已經相隔10年了，這是一個對我來說意義非凡的地方，同時也非常想念大家！」

被盛讚為「華語樂壇的R＆B教父」的美譽，陶喆發行過的專輯不僅張張是經典，首首好歌更是帶給樂迷無限感動，無論是〈普通朋友〉、〈黑色柳丁〉、〈小鎮姑娘〉、〈愛很簡單〉、〈找自己〉、〈寂寞的季節〉等無數經典歌，陶喆向粉絲們感性喊話：「每當站在台上看到你們每一雙炙熱眼神，都會讓我感動萬分，你們想聽我唱什麼歌呢？」

陶喆宣布將於11月在台北小巨蛋舉辦「SoulPowerⅡ」演唱會。(偉大文化提供)

陶喆相當寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他，這次台北站將祭出升級版的視聽覺饗宴，硬體上將會打造延伸舞台能與粉絲們更近距離的互動、LED影像與視訊燈光也會更新，至於歌單上，肯定會為粉絲們精心編排專屬台北站內容，陶喆呼籲：「記得把11月9日留下來給我吧！和我一同感受 Soul Power II 的音樂能量、讓感動永不停歇。」門票將於9月14日中午12：00在kktix售票系統啟售。