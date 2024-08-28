固體再生燃料（SRF）管制寬鬆引起不少爭議，環境部先前預告修正SRF相關空氣汙染防制修正草案，其中新增「資源循環燃料」並分為3類別，28日下午將召開研商會議。環團會前舉辦記者會強調，反對事業廢棄物作為第3類資源循環燃料，也擔憂與其他類資源循環燃料（如SRF）混燒，恐衍生更多汙染，危害國人健康、加劇環境污染。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊強調，未來許多工廠將使用資源循環燃料，其中第3類屬於事業廢棄物或有害事業廢棄物，完全是包著糖衣的毒藥，甚至會與第1類及第2類（SRF）混燒，臨海工業區居民將承受更多汙染，反對事業廢棄物成為第3類資源循環燃料，質疑政府如何檢驗其安全性。

監督施政聯盟召集人陳椒華也說，反對汙泥類事業廢棄物作為第3類資源循環燃料，並與第1、2類混燒，資源循環再利用應符合聯合國永續指標，農林植物、木材及其殘留物未經化學處理作為燃料使用，才是真正綠能。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，草案僅要求使用第2類或第3類資源循環燃料者，監測一氧化碳及氯化氫，應至少比照一般及事業廢棄物焚化爐，增加監測氮氧化物、氧氣、排放流率及粒狀汙染物。

民眾黨立委陳昭姿則認為，環境部為達到當初前總統蔡英文2025年設定再生能源20％目標，硬將SRF歸類成再生能源，手法非常粗糙，環境部不只用沒有強制力的指引、行政指導規範SRF廠，應訂定資源循環燃料製造、使用與查核法規 。此外，生質燃料才算綠能，塑膠類及事業廢棄物作為燃料都不算，經濟部應該修訂《再生能源發展條例》。

環境部大氣司回應，本次草案規定，只要第2、3類混燒，即適用1年須檢測4次的最嚴格標準，盼加強廠商燃料選擇，且原本即規範大型SRF廠監測特定汙染物，考量一氧化碳及氯化氫與戴奧辛相關，列為新增監測項目。

大氣司強調，現行SRF廠空汙防制相關規定較寬鬆，草案加嚴管制，環境部是以負責任態度面對SRF，不會急就章。

環境部資源循環署則指出，「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」是《廢棄物清理法》授權訂立，旨在強化SRF廠前端管理，業者違反規範，就回歸廢清法處理，不是沒有罰則或強制力，不過該規範屬於行政命令，環境部將綜合SRF相關管制、指引，制定成管理辦法，目前正與各地方環保局、SRF廠研商中。