8月30日為開學日，近年受少子化影響，桃園市全市今年小一新生人數只有2萬411人，和2023年的2萬2009人相比，減少1598人，其中新生數最多的是八德國小427人，最少的是光華國小，僅1名新生報到，此外，陳康國小、后厝國小、圳頭國小及沙崙國小等4校，因應桃園航空城計畫，徵收土地需要已於7月廢校。

教育局數據顯示，桃園市今年小一新生人數總計是2萬411人，各小學新生報到人數除受少子化影響，城鄉差距也是關鍵，入學人數最多的前3所學校都是在熱鬧的行政區，分別是八德區八德國小427人、桃園區中山國小387人、中壢區元生國小349人。

新生人數最少的是位於偏鄉的復興區光華國小，原本有2名新生，其中1人開學前轉學到桃園區的竹東國小，導致只有1名新生報到，其他依序是復興區義盛國小3人，以及新屋區東明國小、復興區長興國小及巴崚國小等3校，新生人數都只有4人，成為全市新生人數第3少的學校，顯現城鄉差距大。

另外，陳康國小、后厝國小、圳頭國小及沙崙國小因應桃園航空城計畫，徵收土地需要已於7月廢校，教師已優先介聘至桃園其他學校，學生部分，教育局說，4所學校的學生，有多達46名轉學至海內國小，其他如大園、竹圍、潮音國小等都有10名以上學生轉入；轉入埔心、菓林、育仁、青埔、溪海國小的學生則未達5人。