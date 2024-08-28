台61線西部濱海快速道路北上彰化伸港至台中龍井路段，今天起至31日封閉，施作路面改善工程，用路人可改道行駛。（彰化工務段提供／孫英哲彰化傳真）

今天上午許多民眾開車上班行經台61線西濱快速道路彰化伸港路段時，都被趕下交流道，紛紛感到一頭霧水。交通部公路局彰化工務段指出，台61線北上彰化伸港至台中龍井路段今天起至31日封閉，施作路面改善工程，用路人可改道行駛台17線、台61乙線。

彰化工務段表示，台61線157公里至167公里，即彰化伸港至台中龍井路段路面改善，長達10公里，實施交通管制及改道通行，其中南下龍井至伸港路段已於昨天施作完成，今天起至31日則是封閉北上伸港至龍井路段。

工務段說，用路人若要北上，請在下伸港匝道後，右轉台61乙線往伸港方向至台17線左轉，經台17線直行往台中方向，至台61線龍井匝道後，再駛回台61主線繼續北上。

改道行駛後，彰化工務段預估用路人行車里程約為10公里，行車時間則約20分鐘，較原路線增加15分鐘。

工務段提醒，施工封閉期間，請用路人改道行駛台17線及台61乙線，遇雨天不施工，施工動態訊息可查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。