美國國務院官員表示，北韓為籌措用於核武開發項目的資金，而不斷盜取虛擬貨幣，有報告指出，去年全球虛擬資產被盜金額中，有三分之一為北韓駭客所盜取，今年的盜取金額恐進一步增加。

韓聯社28日報導，韓國外交部和美國國務院27日（當地時間）在紐約聯合舉辦「切斷北韓清洗虛擬資產」的韓美官民聯合研討會。美國國務院對朝政策特別副代表貝利（Seth Bailey）與會並表示，北韓通過盜取虛擬貨幣將其投入影響全球的項目，造成安全不穩定。

貝利援引區塊鏈資訊公司TRM Labs的報告指出，去年全球虛擬資產被盜金額中有三分之一為北韓駭客所盜取，今年的規模恐進一步增加。據報告，今年上半年，駭客盜取的虛擬貨幣規模為13.8億美元，與去年同比翻倍。

貝利說，盜取虛擬貨幣對北韓來說是新的收入來源。北韓開發大規模殺傷武器和飛彈項目的資金中，有四成多來自虛擬貨幣。因此，美國同韓日等國家緊密合作，共用資訊，努力遏制北韓類似活動。

韓國外交部朝鮮半島政策局局長李埈一當天在開場白中表示，韓美在政府角度為聯合應對北韓網路威脅於2022年8月成立工作小組，展開相關工作，努力遏制北韓惡行網路活動。通過此次研討會，各方將討論如何保護虛擬財產免受駭客攻擊和網路洗錢等。