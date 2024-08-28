本屆帕運開幕典禮29日凌晨2：00在香榭大道、協和廣場舉行，由四度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷及曾獲杭州亞帕運桌球男單金牌陳柏諺共同擔任掌旗官，歡迎國人透過MOD、Hami Video共襄盛舉。

中華電信長期深耕各大運動賽事轉播，並積極響應運動平權精神，巴黎奧運精彩落幕後，持續帶來身心障礙選手最高競技殿堂2024巴黎帕運轉播。本屆賽會以「Games wide open」為口號，中華隊由杭州亞帕運桌球金牌選手林姿妤、陳柏諺領銜，共13位選手代表出戰桌球、羽球、跆拳道、射箭、田徑、健力、柔道等七個項目。

中華電信表示，MOD、Hami Video作為體育賽事轉播首選平台，不僅肩負運動平權使命，也以實質行動促進數位平權及呼應巴黎奧運倡議ESG的精神。9月30日前，新申辦行動暖心方案的客戶及既有方案客戶可享Hami Video電視館三個月免費優惠。