中天綜合台《小明星大跟班》29日晚間10點播出「危機真的是轉機？走過人生低潮的大明星」主題。愛雅因雙親相繼過世陷入低潮：「媽媽突然不舒服，但疫情3級警戒時不能會診，於是拖了2個月後，媽媽才確認得了血管瘤癌，沒多久就走了。」爸爸的健康狀況也每況愈下：「爸爸失智的狀況持續蠻久的，所以我一定要撐著，而且媽媽在彌留之際也跟我說『如果我死了，妳不可以死喔』。」

面對爸爸隔了1年多在睡夢中離世，愛雅再度崩潰：「我覺得我快要活不下去，爸媽都走了之後，我一直覺得自己是孤兒，回家都哭到不知道時間。」幸好有老公陪伴才走過低潮，讓她重新找到生活重心：「老公鼓勵我創業，所以才做了有媽媽味道的料理包，找到跟媽媽的連結。」

惟毅被乾姊騙了400多萬。（中天綜合台提供）

惟毅則被信任的乾姐詐騙4百多萬：「她找我投資醫美，一開始獲利不錯，我把身上的積蓄都投進去，借了信貸，還找家人一起，結果沒多久後，再也找不到這個人，全部的銀行宣布我信用破產。」當時他也因為和前東家有誤會，導致被冷凍，根本無力償還債務，一度有輕生的念頭：「我為了這件事有跟公司借錢，那我想要趕快還公司，就跟老闆說合約到了之後，我想要自己接工作。結果他暴怒指著我說違約，還把我直接冷凍封殺，但我什麼事也沒做，只是想說他是我老闆，先禮貌性地跟他講一聲。」因為和前公司誤會不斷，合約到期後，他也不敢馬上接工作：「因為我覺得前面的事情都能被誤會，我還是把時間拉長一點，大概將近有1年的時間，我完全沒接觸演藝圈。」