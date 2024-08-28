台北市今年2月28日起推動YouBike前30分鐘免費，使用率增加同時，無車可借、無柱可還情形也屢遭詬病。台北市議員發現，有站點為消化還車需求，而有數十輛車輛綁車無法租借，但鄰近站點卻無車可借，質疑市府以增車因應無車可借情形，但調度方式及人力卻未改善。交通局回應，優化站點外，也已要求微笑單車公司增加調度人力。

民進黨台北市議員鍾佩玲接獲民眾陳情，市府松壽路口站點疑似為消化還車需求，微笑單車公司人員將數十輛單車取下綁於站點，車輛屬無法租借狀態，但同個時段，數百公尺外的松勤莊敬路口站、大安捷運站點卻無車可借，也未見調度車輛及人力將其送往無車站點。

鍾佩玲指出，YouBike前30分鐘免費政策雖然刺激使用人數的成長，但仍有許多民眾反映無車可借問題，至今未看到交通局對車輛調度方式以及調度人力提出明確改善計畫，似乎只用不斷增車因應，但只要調度方式及人力不改善，不論增購多少車輛都無法解決，交通局仍要應對症下藥，否則盲目增車只是淪為浪費公帑。

交通局運管科長朱宸佐回覆，2022年YouBik1.0退場後，就發生車輛短缺問題，已陸續增車超過7000車，補足車輛不足問題，並持續要求微笑單車增加調度人力，調度人力已由今年1月266人增加至目前295人，分3班作業，24小時皆有人力調度車輛。

他說，也已要求微笑單車公司調整薪資、鼓勵留任、推薦及發放獎金等方式增加調度人力、優化調度，縮短缺車及滿站時間，也針對站點進行優化，設置合適車柱數。

微笑單車公司發言人林苑毓也說，尖峰時段、熱門站點因調度人員作業時間差，少部分還是會出現無車可借、無助可還情形，除依人力缺額進行招募外，現有人力也會依站點使用狀況做彈性調配。

林苑毓提醒，民眾在尖峰時間借車、還車前，可用YouBike 的APP查詢，若發現車輛或空柱數少，可以往鄰近多一點車柱或車輛的站點移動。