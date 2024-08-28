今天活動由臺灣證券交易所林修銘董事長、富邦投信史綱董事長、標普道瓊斯指數公司(簡稱S&P)Charbel Azzi董事總經理進行貴賓致詞，並共同與S&P 代表Sean Freer、臺灣證券交易所趙龍副總經理、臺灣證券交易所卓碧華經理、臺灣指數公司陳文練總經理、中華信用評等李美鈴總經理及臺灣碳權交易所田建中總經理共同進行啟動儀式。

證券交易所董事長林修銘表示，為臺灣邁向2050淨零碳排的目標，及政府推動永續政策、編製ESG相關指數，臺灣指數公司積極與國際機構洽談合作，S&P亦表達高度合作意願，在雙方團隊努力下，於7月完成指數合作簽約、雙方攜手合作開發「臺灣淨零ESG指數」(暫訂)，目標為臺灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考、或投資應用的指標。

林修銘指出，指數商品化需要資產管理機構的支持及參與，運用這檔指數設計、發行金融商品，便利投資人以簡易的方式參與永續投資，鼓勵、引導資金投入淨零轉型的上市公司，激勵企業淨零轉型，機構投資人並可落實責任投資與盡職治理，創造多贏。

臺灣指數公司表示，截至2024年7月已發布28檔ESG主題指數，且應用十分多元化，主要包括ETF(10檔，列為ESG基金者有6檔)、ETN(5檔)、指數期貨(1檔)、指數基金(1檔)及政府退休基金之績效參考指標(2檔)等，相關資產規模合計超過2,200億元；如以證交所集團合計，ESG相關主題指數的應用資產規模合計超過3,700億元，對國內永續責任投資的推動，成效顯著。

此次跨國合作，結合國際新興趨勢與在地特色，開發具前瞻性與影響力的淨零轉型主題指數，提高台股的國際曝光度，有助於國外各界瞭解國內企業在永續發展、淨零轉型的努力成果；加上投信的產品發展，可望滿足投資人參與ESG投資的需求，推動落實永續責任投資。