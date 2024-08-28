觀光署說明，台灣旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿等三大類型，其中觀光旅館及旅館和稱為旅館業。據統計，2024年上半年旅館業住房率47.3％、民宿業住房率22.69％，分較去年同期50.2％、26.53％減少2.9個、3.84個百分點。

觀光署推測，旅宿業上半年整體住房率較去年同期下滑，主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。此外，受403地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮縣旅館業第二季住房率僅約1～2成，較去年同期4～6成明顯衰退。

平均房價方面，2024年上半年旅館業平均房價為2885元、較去年同期2956元小減2.4％，民宿業平均房價為2488元，較去年同期2533元小減1.78％，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略有趨緩。

觀光署指出，台灣旅館市場發展呈現分眾化趨勢，包括休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。觀察平均房價分布，上半年旅館業共計3438家，其中約78％、共2693家低於平均房價。

為協助花蓮災後復甦，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，並推動「重遊花蓮 一來再來」方案，自9月1日至11月30日止，國人於9～11月前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠折抵，每房每晚最多折抵新臺幣1000元。

觀光署鼓勵民眾於平日出遊，可於臺灣旅宿網「優宿專區」查詢超過1000個住宿優惠方案。同時，後續將進一步與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」，揭露於臺灣旅宿網、國家風景區管理處及各縣市政府官網，供民眾出遊上網查詢參考。