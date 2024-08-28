大陸大灣區之聲報導，澳門特別行政區終審法院前院長岑浩輝28日舉行新聞發布會宣布，決定參選澳門特別行政區第六任行政長官。

岑浩輝，1962年5月出生。1999年12月20日，岑浩輝獲行政長官任命為澳門特別行政區終審法院院長，並擔任法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

今年8月26日，《澳門特別行政區公報》發布第44／2024號行政命令，應岑浩輝要求，宣布自2024年8月28日起免除其擔任終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員的職務。

澳門特別行政區第六任行政長官選舉將於今年10月13日舉行。

香港01報導，62歲的岑浩輝生於廣東中山，後移居澳門。而澳門當地有「十三太保」之說，指的是九十年代大陸到澳門學習和工作的專業人員，是大陸栽培的治澳人才。

翻查澳門法院的財產及利益公開表，岑浩輝今年3月申報與妻子共同持有四個物業，包括澳門路環的一間空置獨立屋、廣東省茂名市的一個自用分層單位、廣東省中山市一間空置獨立屋，以及中山市一間鄉村房屋。