48歲香港男歌手陳曉東，將於9月28日攻上台北小巨蛋開唱，最近頻上節目宣傳演唱會。當他錄製小S節目時，透露出道不久時，曾被大S（徐熙媛）鼓勵追求小S（徐熙娣），但他以一原因婉拒，反遭小S吐槽。

小S在節目《小姐不熙娣》表示，ASOS、范曉萱和陳曉東差不多時間出道，當年常常一起上綜藝節目。但相較之下，陳曉東跟范曉萱一起登台的頻率較多。小S好奇，當初陳曉東有覺得范曉萱很可愛嗎？陳曉東表示有，特別是范曉萱出首張專輯時，「我還很喜歡。」

陳曉東坦言當年出道不久，大S曾拱他追小S。（圖／中時資料照）

小S再追問：「那時候你覺得ASOS怎麼樣？」陳曉東回應：「很可愛。」接著再爆料大S私下曾推薦他追小S：「我妹妹沒有男朋友，你要不要追一下她」。小S大吃一驚，立刻追問後續，陳曉東則說，當時以「我怕她不喜歡我」為由婉拒。

陳曉東爆料大S曾要他追求小S。（YT@東森娛樂）

陳曉東認為小S不會喜歡他，因此婉拒大S的提議。（YT@東森娛樂）

小S虧陳曉東。（YT@東森娛樂）

小S、派翠克一聽，馬上吐槽：「騙人！」小S更直言：「你怕的不是這個吧，你心裡應該想說，她不是我喜歡的類型吧。」陳曉東趕緊解釋，當時年紀輕、個性較悶，不認為機靈的小S會對他有興趣。小S聽完不買單，再開玩笑道：「少來了！開始客套了。」小S接著追問，大S當時如果沒有跟藍正龍交往，陳曉東會不會追求她？對此，陳曉東搬出星座不合論，讓派翠克笑說：「用星座來擋，也不知道怎麼接」。