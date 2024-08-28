丁噹日前帶著全新巡迴「夜遊 A Night Tour」演唱會到上海國家會展中心虹館開唱，她的爸爸也到場力挺女兒。她在台上特別感謝爸爸在5歲時就訓練自己打桌球，教會她堅強、堅韌、經歷挑戰，更對在場的爸爸大喊「爸爸，愛你唷！」讓父親有些害羞。

丁噹暌違10年上海開唱，先用熟練的上海話和大家打招呼，為了在演唱會呈現最佳狀態，她還特地早起做了2個小時的有氧訓練，為演唱會準備好充分的體能。現場歌迷和她一樣電力十足，每一首膾炙人口的歌曲，從經典的〈一個人不可能〉、〈冷血動物〉、〈你為什麼說謊〉、〈猜不透〉等，到新專輯的〈最好不要再遇見你〉、〈跟自己說晚安〉，全場5000人齊齊大合唱，讓演唱會秒變巨型KTV包廂，唱到〈我是一隻小小鳥〉時，歌迷更是向丁噹發起了升key挑戰，連升三次key來大合唱，讓丁噹驚喜不已，並坦言「今天聽到你們這樣唱歌的聲音和高度，我覺得我唱到100歲沒有問題」！

丁噹表示被歌迷疼愛著很幸福。（相信音樂提供）

演唱會最後，丁噹向歌迷深情告白「謝謝17年你們一直疼我」，雖然她自虧是「不太勤勞的女歌手」，也曾花5年時間去沉澱做一件自己不擅長的事情—演音樂劇《搭錯車》，但這17年一路走來一直被疼愛著，「很幸福」。

丁噹帶來多首歌曲讓歌迷聽得如痴如醉。（相信音樂提供）

最後她以安可曲〈我愛他〉獻給全場歌迷，「這首歌送給每一位。不管未來你是一個人，還是兩個人，我們都會幸福」。已經與自己自癒的丁噹，也希望歌迷「祝福自己可以很好」。下一站，丁噹將於9月21日登陸香港開唱，她也將在9月7日16：00在黃竹坑香葉道11號，舉辦香港站簽票會。