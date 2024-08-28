民眾黨主席柯文哲假帳風波纏身，他日前指出，為完成正式的會計師簽證，發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核。不過北市會計師公會今發布聲明表示，會員均未獲意願接任。

台北市會計師公會今發布聲明，指出23日收到民眾黨來函，請該會協助推派會計師協助查核總統候選人柯文哲政治獻金專戶帳務乙案。

聲明指出，已於27日函覆民眾黨，並說明依該會會員輪辦案件辦法中第六條規定，順序徵詢5位會員，但均未獲意願接任查核，故回覆民眾黨，本案無人接任。