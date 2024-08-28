今年夏天特別炎熱，一名網友將家中一級能源冷氣開著24小時不關，結果近日收到最新一期電費帳單，2個月費用要5246元，讓他感嘆好貴，貼文PO出後，不少網友細算反而覺得很便宜，「還好啦，一天才80幾塊而已」。

一名網友昨天在臉書「爆怨公社」PO出剛收到的最新一期電費帳單，他實測家中一級能源冷氣24小時不關機要花多少電費，結果電費帳單寄來，應繳金額要5246元，大呼「好貴！但是不開會熱爆」。從他PO出的電費帳單，計費日期是6/12至8/12，共兩個月。

一名網友實測冷氣24小時不關，2個月電費要5246元。（翻攝自爆怨公社臉書）

貼文上傳後，許多網友認為這電費很便宜了，「便宜啦！我家兩萬多，全部掛變頻」、「如果2個月為一期，平均一個月才2600左右，我個人是覺得不貴」、「怎麼會貴，一天才80多元，如果中暑了看醫生，一次就要好幾百」、「很正常啊不貴，開24小時壓縮機會常運轉，而且夏季電費又貴又漲價了」、「花5000多元夏天續命值得」。

但也有人表示，這次電費漲價非常有感，「我家有史以來最貴的一次9100多，想不透，我冷氣都是去年裝的變頻冷氣」、「我家電費從2000多跳到4000初，電費漲得很有感」。其實，台電日前發文闢謠，變頻冷氣雖然較省電，但出門10小時不關機，為維持室內固定溫度，壓縮機仍會運轉，累積的費用比出門關掉冷氣高。