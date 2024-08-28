嘉義縣台19線朴子往義竹方向，昨（27日）下午3點多，1輛汽車和1輛機車在一處路口交會處碰撞，77歲陳姓機車騎士在劇烈撞擊下倒地不起，疑因未載安全帽導致傷勢嚴重，送醫急救不治，目前警方還在釐清詳細事故原因。

昨下午77歲陳姓男子騎機車在防汛道路東西向行駛，27歲男子駕駛轎車在台19線南北向行駛，雙方在台19線88公里處路口交會，兩車疑似在路口未減速、停讓，導致兩車直接撞擊，7旬機車騎士連人帶車倒地，當場失去呼吸心跳，轎車駕駛未受傷。

嘉義縣台19線朴子往義竹方向，昨（27日）下午3點多，1輛汽車和1輛機車在一處路口交會處碰撞，機車騎士傷重不治。（嘉縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣縣消防局表示，昨下午獲報於台19線朴子往義竹方向發生事故，立即派遣人車前往，抵達後發現現場為機車與汽車發生車禍，傷者男性，年約77歲，已呈現OHCA狀態，現場給予急救處置後，由救護車送往長庚醫院救治，最後仍傷重不治。

嘉縣消防局提醒行車用路人駕駛車輛，應減速行駛並注意行車狀況，以維行車安全。