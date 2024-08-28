吳宗憲是歐弟貴人。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》29日晚間10點播出「危機真的是轉機？走過人生低潮的大明星」主題。唐玲有過徬徨無助的時候：「父親癌末，兄弟姊妹勾心鬥角，把我帶大的繼母又突然離世，沒家人可以靠，工作也沒了。」她很感激在人生最黑暗的時候，向娃對她伸出援手：「向娃姐介紹我去跳舞的節目，我很認真地學，結果把肩膀扯到脫臼。」

代班主持人歐漢聲一聽立馬表示很能體會她的心情：「恩人給的機會一定要拚命，我失業的時候，憲哥是我的救命稻草，他說『我要去陝西衛視，你來吧』。那時要咬一支刀，憲哥拋什麼我接什麼，我從櫻桃接到鳳梨，牙齒因為這樣爆開。」而唐玲因為脫臼去看診意外驗出罹患胃癌：「那時候很抗拒，覺得化療很可怕，怕扛不過去，但沒想到我在化療期間開始轉變，醫生把癌症切掉時，好像也切掉我心裡的癌，我開始想要怎麼對自己好，現在也成為防癌大使，因為以我的期數還可以恢復健康，大家都覺得很神奇。」

唐玲手脫臼看診意外發現罹患胃癌。（中天綜合台提供）

李沛綾則對前夫婚後的行為很失望：「他（求婚時）說『拍戲好辛苦，我每個月50萬給妳，妳不要拍啦』，當然我們拍戲也不只這些錢，那時候剛好有點職業倦怠就嫁了。但沒想到嫁過去以後，講的跟做的完全不一樣。」前夫也因為愛投資，導致債務高達上億：「很多投資都是我不清楚的，但我比較保守，都還是以家庭、小孩為重，直到他開始要節省教育費，我請他講清楚，他才告訴我他負債上億。」但真正讓李沛綾決定要離婚的原因，其實是前夫的一句話：「後來他連生活費都不給，我都是用自己的儲蓄險在花費，他說『我沒錢，妳回去賺啊』，我想既然你都開口了，那我就回台北吧。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。